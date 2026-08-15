Ladri scatenati, razzìa in appartamenti a Vicobarone

Ladri scatenati a Vicobarone di Ziano. Durante la festa di paese una banda di malviventi è entrata a far razzìa in un'abitazione mentre il proprietario era in casa. A quanto pare l'episodio non sarebbe isolato. La stessa sera i ladri, approfittando della festa di paese, avrebbero visitato almeno un'altra abitazione portando via oggetti di valore.

«Stavo riposando quando ho sentito dei rumori al piano di sotto - racconta il propritario di casa». «All’inizio non ci ho fatto caso perché pensavo che fosse rincasata mia figlia, ma visto che i rumori non cessavano sono sceso in sala e mi sono diretto verso la stanza da cui sentivo i rumori».

È a quel punto che l’uomo ha realizzato che in casa non c’erano i suoi familiari ma estranei »che sentendomi arrivare – racconta -, hanno chiuso la porta della sala«. I ladri hanno quindi continuato del tutto incuranti della presenza del padrone di casa. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri. Dei ladri però nessuna traccia. Quei pochi minuti sono però bastati per dileguarsi.