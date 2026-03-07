L'appello dei prof del Volta: «Cerchiamo bici in regalo»

«Servono biciclette per gli studenti: chi può ne doni una, anche usata». La singolare richiesta arriva da liceo Volta di Castel San Giovanni dove alcuni professori lanciano un appello a tutti i castellani, e non solo, in grado di donare qualche bicicletta. L’attuale parco biciclette a disposizione dei giovani che frequentano il polo scolastico valtidonese, licei e istituto professionale di Castel San Giovanni e istituti tecnici di Borgonovo, è malmesso. Le bici spesso sono datate, hanno subito più di un rimaneggiamento e non sempre sono della misura giusta rispetto alla corporatura di chi le utilizza.

La riprova la si è avuta durante l'ultima biciclettata con una cinquantina di partecipanti. «Trovare tutte le biciclette, della giusta misura, adatte alle esigenze di ognuno non è stato semplice» dicono gli insegnanti che ora lanciano un appello. «Iniziative come questa – dicono – sono frequenti e il parco biciclette della scuola è da revisionare. Se qualcuno avesse biciclette in buono stato e volesse donarle alla scuola, sarebbero davvero ben accette».