Lavoro e sicurezza, premio per i ragazzi del Polo Volta di Borgonovo

Si chiamano Nonno bo, Gas ko, Stress mano. Sono dispositivi progettati e costruiti dai ragazzi e dalle ragazze del Polo superiore Volta di Borgonovo che sono valsi loro il primo posto al concorso "Dalla scuola al lavoro in sicurezza", promosso dalla Regione Emilia Romagna e dal Servizio Sanitario Regionale. Il primo posto è stato accompagnato da una riconoscimento in danaro, ben 10mila euro, che ora potrà essere investito in attività e materiale didattico utile ai ragazzi e ragazze che frequentano il Polo Volta.

Si tratta di dispositivi, come un casco dotato di sensori, in grado di segnalare se nell’ambiente di lavoro ci sono fattori di potenziale pericolo. Altri ancora sono dispositivi in grado di aiutare le persone che vivono sole, anziani soprattutto, a evitare cadute, oppure dispositivi in grado di misurare parametri indicatori di possibili fattori di stress eccessivo nell’ambiente lavorativo