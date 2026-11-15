Le majorettes di Borgonovo sono tornate, le 12 atlete si fanno valere a Villafranca

Le majorettes di Borgonovo si sono fatte notare a Villafranca di Verona. Durante l’annuale Sport Day organizzato nel palazzetto dello sport della città veneta il gruppo di 12 giovanissime, capitanate dalla diciassettenne Alessia Di Cianni, ha incantato il pubblico esibendosi in un’energica interpretazione di Hang up, noto brano pop firmato dalla regina del rock, Madonna.

Tra i 27 gruppi in gara, le farfalle borgonovesi si sono piazzate al dodicesimo posto. «Un piazzamento – dicono le responsabili Sabina Sabatelli e Catia Esposito – che ci dà ragione del lavoro fatto da quattro anni a questa parte». Durante la pandemia il gruppo aveva infatti perso vigore, per poi riprendere gradualmente l'attività e ottenere riconoscimenti come quello di Villafranca.