L'Enduro parla in dialetto ad Agazzano, 200 iscritti e trionfo per Pozzi

Più di 200 piloti (tra cui 39 ospiti) hanno animato la terza tappa del campionato provinciale di enduro, "Al Mundièl ad Piaseinsa" come viene goliardicamente chiamato; la prova è andata in scena domenica ad Agazzano con la regia organizzativa del Moto Club Val Luretta. Nella top class, il primo gradino del podio è andato al bobbiese Lemuel Pozzi (Moto Club Fornaroli), che ha preceduto il compaesano e compagno di Moto club Daniele Matti e il padrone di casa Elia Zucconi (Val Luretta). La classifica assoluta è stata dominata da Enrico Zilli (Moto Club Val Stirone) e Samuli Boano (Dogliani), che non entrano nella graduatoria del campionato provinciale in quanto ospiti.

Tutti i vincitori di categoria

Lemuel Pozzi (Top class, Moto Club Fornaroli), Federico Panciroli (Cadetti, Val Luretta), Luca Ghezzi (due tempi, Moto Club Fornaroli), Maycol Agnelli (quattro tempi, Ponte dell'Olio), Alessandro Buroni (125 territoriale, Bobbio), Lorenzo Lambri (250 territoriale, Farini), Luca Paganelli (300 territoriale, Ponte dell'Olio), Federico Ponticelli (250 quattro tempi territoriale, Ponte dell'Olio), Nicola Pagliari (450 territoriale, Ponte dell'Olio), Massimo Gioia (Veteran, Farini), Greta Gobbato (Femminile, Mpm Alta Val Tidone), Enrico Zilli (Ospiti, Moto Club Val Stirone), Massimo Bosi (Legend, Val Luretta), Marcello Romano (Trofe True Adventure, True Adventure), Mattia Mazzocchi (Mini Senior, Ponte dell'Olio), Francesco Mosconi (Mini Junior, Val Luretta), Michele Peroni (Mini Cadetti, Ponte dell'Olio), Federico Ferrari (Mini Debuttanti, Ponte dell'Olio), Anna Boselli (Mini Debuttanti), Riccardo Massaza (Bergamo). Il campionato provinciale tornerà il 31 agosto con l'appuntamento di Morfasso, quarta e penultima prova organizzata dal Moto Club Fornaroli.