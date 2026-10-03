Lo stadio di Borgonovo al rush finale per ospitare le partite di calcio di Serie D
In consiglio comunale variazione al bilancio per le ultime spese. L’adeguamento è costato in totale circa 60mila euro
Mariangela Milani
|2 ore fa
Lo stadio comunale fratelli Curtoni di Borgonovo è arrivato al rush finale. Entro fine mese si attende l’ultimo via libera della Commissione Pubblico Spettacolo. Quest’ultima dovrà dare o meno, l’autorizzazione definitiva ad ospitare le partite del campionato di serie d in cui milita il NIbbiano calcio e, più in generale, i grandi eventi per cui lo stadio è dimensionato. La corsa contro il tempo è partita la scorsa estate. L’autorizzazione provvisoria scadrà a fine mese. Termine entro il quale occorre fornire le ultime certificazioni dei tecnici che nel frattempo sono stati incaricati dal comune.
Nei mesi scorsi sono stati disposti “in corsa” lavori, ad esempio, per adeguare bagni, porte con maniglie antipanico, ingressi differenziati, aree divise per le diverse tifoserie. È stato necessario controllare tutta l’impiantistica elettrica e del gas per appurare che tutto fosse a norma.
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