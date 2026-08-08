Lottizzazione fantasma a Borgonovo, riparte il progetto

I 50 mila metri quadrati di lato l'ex Andreoli di Borgonovo, in fregio alla statale 412 all’ingresso del paese per chi proviene da Pianello, in cui avrebbero dovuto sorgere un supermercato e appartamenti residenziali, escono dal pantano cui erano finiti oltre un decennio fa. La nuova proprietà, Immobiliare Il Borgo, ha ripreso in mano il progetto che prevede una destinazione sia residenziale che anche commerciale.

L'ente pubblico locale ha nel frattempo chiesto di inserire numerose modifiche al progetto originale, datato 2012 e presentato dalla vecchia proprietà «perché – ha spiegato il vicesindaco Maurizio Molinelli – lo riteniamo altamente invasivo».

Tra le modifiche chieste alla nuova proprietà (ancora da confermare) vi sono ad esempio la realizzazione di una quota di alloggi di edilizia residenziale sociale, una rotatoria lungo la 412, un nuovo ingresso e un nuovo parcheggio per l'ex Andreoli (Asp Azalea) e una vasca di laminazione per evitare esondazioni del Rio Grande verso lo stadio e l'ex ragioneria.