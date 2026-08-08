Lupi alle porte di Castello, il tam tam corre sui social
Il Comune: «Non vi sono motivi di particolare allarme ma si raccomanda di usare prudenza, in particolare nelle zone periferiche e durante le passeggiate con animali domestici»
Mariangela Milani
|13 ore fa
Alle prime luci dell'alba alcuni residenti hanno filmato due lupi intenti a sbranare una mini lepre nella zona di via Valdonio, area liceo di Castel San Giovanni. I due lupi sono stati avvistati in mezzo ai campi. Subito è partito il tam tam sui social. Dopo qualche ora anche sul canale Facebook del Comune è stata diramata una nota in cui si invita a prestare attenzione.
«Non vi sono motivi di particolare allarme – si legge – ma si raccomanda di usare prudenza, in particolare nelle zone periferiche e durante le passeggiate con animali domestici». La presenza di lupi, cani selvatici e cinghiali a ridosso del centro abitato non è una novità. Non si contano ormai più le segnalazioni a Castel San Giovanni e più in generale ormai in gran parte dei centri, anche di pianura.
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