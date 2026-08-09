Magal di Touba, festa per centinaia di musulmani senegalesi a Borgonovo

Sono stati a centinaia i musulmani senegalesi che a Borgonovo si sono radunati per celebrare il Magal di Touba, o Grand Magal. Sono arrivati a Borgonovo portando i propri canti, gli abiti coloratissimi, le preghiere, la voglia di affermare la propria presenza e il proprio senso di appartenenza ad una comunità che è tra le più radicate.

I locali dell'Istituto don Orione per una giornata si sono riempiti dei profumi, dei sapori che rimandano alla cultura e alla tradizioni di tutti quei senegalesi che si riconoscono nel carisma di Ahmadou Bamba.

«È il nostro leader spirituale» spiega Diagne Mahmodane, segretario dell’associazione Cheikh Ahmadou Bamba di Piacenza. Tutt’attorno decine di donne con indosso abiti tipici coloratissimi, che richiamo alla gioia di vivere. Tra i presenti anche tanti giovani e tanti bambini. Durante la giornata sono alternati momenti di festa, di preghiera, di canto e di condivisione.