Manolesta nel parcheggio del supermercato, borsetta sparisce dall'auto

Mentre lei si ferma a parlare, qualcuno le apre la portiera dell’auto e le sfila la borsetta. È accaduto nel parcheggio di un supermercatodi Castel San Giovanni. Una donna, appena uscita dal centro commerciale, ha depositato la borsetta con gli effetti personali e le borse della spesa in auto. Prima di rimettersi alla guida pare che si sia messa a conversare con una conoscente. Dopo pochi minuti la donna è risalita in auto ma non ha più trovato la sua borsetta.