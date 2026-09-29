Medaglia d’onore alla memoria di Luigi Razza, la consegna alla sorella

Luigi Carlo Razza, il partigiano ragazzino di Borgonovo, è tornato idealmente tra le braccia della sorella Maria e dei suoi familiari. La medaglia d’onore alla memoria, conferita a Luigi Razza in Prefettura a Piacenza, è stata finalmente consegnata alla sorella che per 82 anni ha aspettato il ritorno di quel fratello maggiore, inghiottito dall'orrore dei campi di concentramento.

«Sono contenta che ricordiate il sacrificio di Luigi ancora oggi, dopo così tanto tempo» ha commentato l'anziana sorella, che oggi ha 91 anni e vive in casa protetta.

Il prossimo 23 novembre saranno trascorsi 82 anni da quando Luigi Carlo Razza venne catturato dai soldati della divisione Turkestan, di fronte alle scuole di Borgonovo. Di quel fratello mandato a morire di stenti prima a Mauthausen e infine a Gusen, a soli 19 anni, non si era più saputo nulla.

La consegna della medaglia è come averlo riportato a casa.