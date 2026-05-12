Mille anni di storia, aperto alle visite i castello di Lisignano

Lisignano festeggia mille anni di storia. Per questo l'antico castello, al confine tra Agazzano e Gazzola, ha aperto per la prima volta le sue porte alle visite guidate. Tra le sue mura, circondate dal fossato in cui ancora oggi scorrono le acque derivate dal torrente Luretta, lavorarono architetti come Ferdinando Galli Bibiena, trovarono rifugio sfollati, in fuga dalle bombe che durante la seconda guerra mondiale martoriarono Piacenza, e partigiani come Angelo Del Boca che proprio qui si innamorò della bella Maria Teresa Maestri. Grazie all’associazione Casa Paveri di Agazzano e grazie alle famiglie Del Boca e Zoli, attuali proprietarie, tutto questo portato di storia è stato restituito ai visitatori a cui il castello di Lisignano ha aperto per la prima volta le sue porte. Un’occasione imperdibile per una nuova stagione che le cugine Alessandra Del Boca e Luisa Zoli hanno definito «di turismo per piccoli gruppi, di persone realmente interessate alla storia di un castello che è anche e soprattutto la storia delle persone che lo hanno abitato e che ancora lo abitano».