Mottaziana, famiglia intossicata dal monossido di carbonio

Una sospetta intossicazione da monossido di carbonio si è verificata a Mottaziana, nella prima mattinata di lunedì 9 novembre. Una famiglia, tra cui due minori, è stata soccorsa per sintomi da intossicazione. Tra le ipotesi delle cause il gas prodotto da un braciere, utilizzato per scaldare la stanza nella notte.

Dalle prime informazioni nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 di Piacenza, San Nicolò e Borgonovo, e i carabinieri.

Una famiglia di quattro persone, tra cui un neonato, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio nella propria abitazione, a Mottaziana. Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sia i due adulti sia i bambini, - uno di quatto anni e l'altro di pochi mesi - non sarebbero in gravi condizioni.

L'allarme è scattato nella prima mattinata di lunedì 9 novembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castel San Giovanni, i carabinieri di Sarmato e il personale del 118. A quanto pare la causa dell'intossicazione sarebbe da ricondursi alla presenza in casa di un braciere. Sul posto sono stati chiamati anche i tecnici dell'Ausl per ulteriori accertamenti.