Nido di Borgonovo, accordo bonario tra Comune e ditta dei lavori

Il comune di Borgonovo e la ditta che ha costruito il nuovo nido hanno trovato un accordo bonario. Viene scongiurato il ricorso alle vie legali dopo che la ditta aveva chiesto ulteriori 281mila euro, mentre il comune aveva avanzata una contro-richiesta per i ritardi nei lavori di 106 mila euro.

Entrambi hanno rinunciato a parte delle loro rivendicazioni e alla fine il sistema di compensazioni porta l’ago della bilancia a pendere a favore delle casse del comune. L’ente locale a chiusura di tutta la partita incassa infatti 30 mila euro. L’accordo chiude la partita ed evita il paventato ricorso a una battaglia legale.

Nel frattempo sono partiti i lavori per l'abbattimento del vecchio nido, previa bonifica dell'amianto, e per il rifacimento del tetto della scuola materna statale. In entrambi i casi i lavori vengono finanziati con il mezzo milione di euro di compensazioni dovute dalla logistica di Castel San Giovanni.