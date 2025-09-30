Nuova pista di mountain bike a Borgonovo, sabato l'inaugurazione

Sabato 4 ottobre alle 15,30 inaugura a Borgonovo, lungo via Ernesto Prati, una nuova pista di mountain bike. Sarà gestita dal Velosport in un’area di circa 1.500 metri quadrati che il comune ha deciso di trasformare in una sorta di palestra a cielo aperto. Vi si potranno praticare pump track (dossi, discese da affrontare senza l'utilizzo della pedalata) per i più piccoli e per chi deve imparare, e mountain bike con salti, curve con appoggi, ostacoli per i più esperti.