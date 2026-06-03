Nuova sede per l'Avis di Castel San Giovanni

L’Avis di Castel San Giovanni ha trovato una nuova sede. Da quando, un anno fa, aveva dovuto lasciare i locali all'interno dell'ospedale era partita la ricerca di una nuova casa a cui i circa 400 soci donatori potessero fare riferimento. Quei locali alla fine sono stati trovati lungo via Nazario Sauro. Due stanze adiacenti alla scuola elementare Tina Pesaro ospitano ora le attività dei circa 400 soci. La loro inaugurazione non poteva che coincidere con l’annuale festa della sezione, che quest’anno ha visto la premiazione di 180 donatori meritevoli.

I nuovi locali, così vicini al polo scolastico sono per l’Avis strategici ." Per noi – ha detto il presidente Paolo Barattiere – è importantissimo avvicinare i più giovani alla cultura del dono e questa posizione ci favorisce"