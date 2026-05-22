Nuovo centro per l'impiego a Castello, “casa del lavoro”

A Castel San Giovanni il nuovo centro per l’impiego non vanta solo nuovi locali, più spaziosi funzionali e luminosi, ma anche e soprattutto l’ambizione di diventare sempre più “casa del lavoro” a 360 gradi. Un posto cioè in cui "le persone sappiano che qui c’è la possibilità di essere presi in carico e accompagnati nel percorso verso l’inserimento lavorativo" come ha precisato ieri mattina l’assessore regionale alle politiche sul lavoro Giovanni Paglia. Dopo aver inaugurato quello di Fiorenzuola, l’assessore ha fatto tappa anche a Castel San Giovanni per inaugurare il nuovo centro per l’impiego di via Melchiorre Gioia, in pieno centro a Castel San Giovanni.

Terminato il momento inaugurale l'assessore regionale ha incontrato i lavoratori e le lavoratrici del Sigma, del centro commerciale Le Cupole, che nei mesi scorsi ha chiuso i battenti. All'incontro ha partecipato anche una delegazione dei 57 lavoratori dei punti vendita dello stesso gruppo, Realco, che nel Piacentino hanno abbassato le serrande. A sostenere le ragioni dei lavoratori rappresentanti dei sindacati: Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. "Dal il 10 giugno siamo fiduciosi in una schiarita" ha detto l'assessore regionale. In quella data verranno aperte le buste e si saprà se vi sono o meno acquirenti interessati a rilevare i supermercati, o una parte di essi. "Non siete soli – ha detto la sindaca Valentina Stragliati – l’impegno da parte delle istituzioni, sindacati e Regione è corale. Sono sicura si si troverà una soluzione".