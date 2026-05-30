Ottant'anni della Repubblica, ritrovo degli studenti di Borgonovo

In vista della celebrazioni del 2 giugno festa degli 80 anni della Repubblica, gli studenti del Polo Volta di Borgonovo, insieme ai compagni dell’Endo Fap don Orione e ai più giovani delle scuole medie di Borgonovo, si sono dati convegno nel Giardino dove 12 stele ricordano i 12 principi su cui si basa la Costituzione. Accanto a quei manufatti, accanto al monumento che ricorda le staffette partigiane e al totem in cui sono impresse le parole di Piero Calamandrei, alunni e studenti si sono alternati portando ognuno il proprio contributo nel ricordare il significato di questa festa, nata sul sacrificio anche di coetanei, come Carlo Luigi Razza.