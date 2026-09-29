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Palazzetto dello sport di Borgonovo, sabato l'intitolazione a Gianni Scotti

«Dirigente determinato, competente e animato da quell’ammirevole spirito combattivo che gli ha permesso di ottenere grandi risultati per la crescita dello sport paralimpico»

Mariangela Milani
|41 minuti fa
Palazzetto dello sport di Borgonovo, sabato l'intitolazione a Gianni Scotti
1 MIN DI LETTURA
Sabato 3 ottobre alle 11 il palazzetto dello sport di Borgonovo sarà intitolato a Gianni Scotti.  Interverranno la sindaca Monica Patelli e Melissa Milani, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano Emilia-Romagna. Sarà presente anche il Gruppo Musicale Orione, che accompagnerà la mattinata. Al termine della cerimonia seguirà un brindisi.
«Dedicare a Gianni Scotti un luogo dello sport del nostro paese significa legare il nome di un borgonovese proprio a ciò per cui si è impegnato con tanta convinzione e, allo stesso tempo, custodire e trasmettere il suo esempio alla nostra comunità, in particolare alle nuove generazioni» - dice la sindaca Patelli. «Ho collaborato con Gianni Scotti - commenta Robert Gionelli, Delegato provinciale CONI - nei primi due anni del mio mandato, quando il CIP era ancora parte integrante del Comitato olimpico italiano. Era un dirigente determinato, competente e animato da quell’ammirevole spirito combattivo che gli ha permesso di ottenere grandi risultati per la crescita dello sport paralimpico». 
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