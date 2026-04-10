Pianello, al via i lavori per le piazze Umberto I e Mercato

A Pianello sono partiti i cantieri per la ristrutturazione di piazza Umberto I e per la costruzione di un Hub per l'innovazione in piazza Mercato. In piazza Umberto I vanno sostituite le piastre che sono rotte o sbrecciate. La piazza va delimitata con parigine e verrà creata un'isola con panchina e fontanella di fronte la banca di Piacenza. In piazza Mercato sta per vedere invece la luce un Hub al cui interno poter studiare, lavorare in smart working oppure affittare spazi per il co-working.