Pianello: cotechino, bancarelle, luna park. In migliaia alla Fiera d'Agosto

A Pianello è il giorno della Grande Fiera d'Agosto. Dalle prime luci dell'alba il paese collinare della Valtidone ospita decine di ambulanti che animano l'evento clou dell'estate. Lungo le vie del borgo migliaia di visitatori affollano gli stand della Fiera, mentre in piazza Mercato a tenere banco è la sagra del cotechino. I volontari della Pro loco faticano a tenere testa alle lunghe file di avventori: tutti in coda per assaporare un panino farcito con il cotechino corto, oppure un piatto di cotechino in umido. Per i più piccini è in funzione un luna park, mentre la rocca ospita una mostra d'arte. Un caleidoscopio di eventi che fanno di Pianello, per un giorno, la capitale della Valtidone durante un evento che affonda le radici in un passato lontano, a quando la Fiera d'Agosto richiamava agricoltori e allevatori da tutta la vallata. "Un evento che intendiamo valorizzare" ha detto il sindaco, Mauro Lodigiani durante il taglio del nastro.

La fiera e la sagra proseguono fino a sera. A chiudere sarà l'orchestra spettacolo Daniele Cordani.