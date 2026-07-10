Pianello, dalla cena pro Croce Rossa arrivano 19mila euro

A Pianello la cena organizzata lungo l'asta del Tidone pro Croce Rossa ha consentito di raccogliere ben 19mila euro. Una bella boccata di ossigeno per i volontari che hanno bisogno di una nuova ambulanza. A rendere possibile l’iniziativa è stata una catena solidale composta dall’associazione Ale e Nat Affair, di Alessandra Riccardi e Natalia Pepe, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Alta Val Tidone e Pianello, numerose associazioni, sponsor e volontari che si sono messi a disposizione, ognuno con le proprie abilità e competenze.

Hanno contribuito le associazioni pianellesi Pro Loco, Società Operaia, Alpini, Amici di Roccapulzana, Associazione Giovani con le “sorelle” Comitato eventi Alta Val Tidone, Pro Loco di Pecorara, Comitato Sala Mandelli, Comitato Val da Sur Busseto, Pro Loco Strà-Trevozzo, Enrica Oddi.