Pianello e Alta Val Tidone uniti per dire grazie alla Croce Rossa

Sabato 13 giugno Pianello e Alta Val Tidone uniscono le forze per dire “grazie” ai volontari della Croce Rossa. A partire dalle 18,30 a Pianello ci si ritrova tutti lungo l’asta del torrente Tidone, a Pianello, per raccogliere fondi per una nuova ambulanza.

“Tidone in festa” prenderà il via alle 16,30 con l’apertura di stand informativi, esposizione di mezzi storici e operativi della Croce Rossa, e dimostrazioni di primo soccorso. A seguire, dalle 17,30, ci sarà un momento di confronto in tema "muoviti, nutriti, previeni" con Anna Maria Andena in rappresentanza dell’Ausl e Daniela Serena (Croce Rossa). A seguire prenderà il via una cena benefica lungo l’asta del torrente Tidone.

Per partecipare alla cena benefica è possibile prenotare agli uffici anagrafe dei due Comuni oppure on line (scansionando il qr code sulle locandine e sulle pagine social. La prenotazione non è obbligatoria, ma facilita l’organizzazione.