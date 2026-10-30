Piscina di Castello, il gestore: «Lavori fino a metà dicembre»

Troppo freddo. Chiude anche la segreteria della piscina di Castel San Giovanni. A darne notizia, con un post su Facebook, è il gestore dell’impianto di via Mulini, chiuso da settembre per lavori di ristrutturazione.

«Senza riscaldamento non è possibile garantire la presenza del personale» ha scritto il gestore Maurizio Bertolotti. Sempre tramite social, il gestore ha avvisato che «i lavori si protrarranno fino al 10, 15 dicembre». Una comunicazione che in parte contraddice i recenti annunci, dati dalla sindaca Valentina Stragliati e dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Bollati, secondo cui il cantiere avrebbe dovuto concludersi, salvo imprevisti, entro fine novembre.

Ce n’è abbastanza insomma per ravvisare l’apertura di ulteriori fronti polemici tanto più che la minoranza di Piacere Castello annuncia l’intenzione di inviare «una segnalazione all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e a Federconsumatori per tutelare gli utenti della piscina».