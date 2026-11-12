Piscina, il sopralluogo non spegne le polemiche

Rischia di essere foriero di ulteriori polemiche il sopralluogo organizzato sul cantiere di ristrutturazione della piscina comunale di via Mulini. L’assenza di assessori e rappresentanti dell’amministrazione comunale e l’impossibilità di entrare nei locali delle vasche e degli annessi spogliatoi, circoscrivendo il sopralluogo al solo cantiere esterno, ha fatto storcere il naso ai consiglieri della minoranza di Piacere Castello che quel sopralluogo lo avevano sollecitato. Al termine della visita le posizioni sono rimaste sostanzialmente invariate.

«I dubbi restano tutti e sono gli stessi che avevamo già avanzato», hanno dichiarato all’uscita dal cantiere la consigliera Mariacristina Ceruti e il collega Giuseppe Coiro. E resta la domanda delle domande: la piscina riaprirà a fine novembre come annunciato dall’amministrazione comunale o si andrà oltre? «Il gestore sui social ha posto come data la metà di dicembre, che si mettano d’accordo», hanno chiosato i due.