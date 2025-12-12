Pranzo di Natale offerto alle persone sole, menu del cuore a Borgonovo

Al ristorante Il Leone di Borgonovo è tutto pronto per il pranzo del cuore. I titolari, Monica Morini e Marco Pallaroni, hanno già preparato il menù per il pranzo di Natale che offriranno gratuitamente a tutte le persone sole.

«Un pranzo come si deve – ci tengono a precisare i due ristoratori – uguale identico a quello che serviremo a tutti gli altri clienti che quel giorno vorranno trascorrerlo qui, nel nostro locale». «Chi si siederà alla nostra tavola – dicono – potrà gustare ravioli di brasato, gnocchi viola con salsa di zucca, faraona ripiena con le castagne e tanto altro». Ad ogni ospite, come si conviene in una famiglia, i due ristoratori di Borgonovo non faranno mancare un piccolo regalo.

«Ma la cosa più importante – dicono – non è tanto il menù e non sono nemmeno i regali». La cosa che più conta - dicono – è dare alle persone sole un’occasione per socializzare, stringere legami«. In attesa che le persone si facciano avanti, meglio se con qualche preavviso così da poter organizzare meglio la cucina, i due ristoratori lanciano un appello: «Le nostre porte sono aperte. Il pranzo di Natale lo offriamo volentieri ma chiediamo a chiunque conosca persone che rischiano di trascorrere quel giorno da solo di far passare la notizia. Dite di chiamarci, di farsi avanti senza nessun timore e soprattutto senza nessuna vergogna».