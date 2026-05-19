Prevenzione, sicurezza e solidarietà: Croce rossa alla primaria di Borgonovo

La Croce Rossa ha organizzato a Borgonovo un incontro per parlare di sicurezza, prevenzione e solidarietà a tutti i bambini delle ultime classi di scuola primaria. Un’intera mattinata per parlare innanzitutto di un’associazione, Croce Rossa, che vanta 160 anni di storia ed è ormai una vera e propria istituzione.

I volontari hanno spiegato identità, principi ispiratori e principali attività svolte, con particolare attenzione agli interventi di primo soccorso e al ruolo dei volontari all’interno della comunità. Il momento più coinvolgente della giornata è stato quello dedicato alla visita dell’ambulanza "Gli alunni – dicono i volontari - hanno potuto osservare da vicino le attrezzature e i macchinari utilizzati durante gli interventi di emergenza, ricevendo spiegazioni dettagliate sul loro funzionamento".