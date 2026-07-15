Profumi, colori e costellazioni: in marcia verso la "lavanda di Trebecco"

È andata ogni oltre aspettativa l’adesione alla camminata serale proposta dal Comitato storico culturale Valtidone da Caminata con destinazione Trebecco, lungo il Sentiero del Tidone e la Via degli Abati. Tappa finale: la "lavanda di Trebecco", coltivata da Federica Oddi, famosa per il suo profumo e il caratteristico colore viola. I partecipanti all’escursione serale hanno potuto ammirarne la piena fioritura. Lungo la via del ritorno non poteva mancare qualche cenno alle costellazioni celesti. La manifestazione è stata promossa anche da Coldiretti Piacenza e Coldiretti Donne Piacenza di cui Oddi è responsabile.