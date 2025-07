Progetto tangenziale nord ovest di Castello, c'è una data: 15 novembre

Al massimo entro il 15 novembre sarà pronto il progetto della tangenziale Nord Ovest di Castel San Giovanni. La comunicazione è arrivata durante un consiglio comunale che ha dato il via libera, dopo tre ore filate di discussione, all’accordo territoriale con la Provincia per l’allargamento del polo logistico di Castel San Giovanni a Sud dell’A21 e a Est della Strada del Colombarone, dove Moncler insedierà un nuovo magazzino.

Prima della discussione-fiume, la sindaca Valentina Stragliati ha dato notizia della data, comunicata della società Ivrea Torino Piacenza che deve costruire la tangenziale, per la presentazione del tanto atteso progetto per la bretella Nord Ovest (Campo d’oro ingresso A21) il quale avrebbe invece dovuto essere presentato la scorsa primavera. «Il Consorzio – ha reso noto Stragliati – ci ha comunicato che la progettazione è stata affidata e il termine massimo per la consegna dello studio di fattibilità tecnico economico è il 15 novembre. Ora abbiamo un punto fermo».