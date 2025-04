Pubblica Valtidone Valluretta, ecco 41 nuovi militi

La Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta può contare su di una nuova iniezione di fiducia e di forze nuove. Sono i 41 nuovi volontari che hanno preso parte al corso di formazione. Una parte di questi, 23, ha ultimato tutte le 100 ore di corso, motivo per cui potrà salire in ambulanza per i servizi di emergenza. Per chi ha preferito fermarsi alle prime 40 ore di formazione, si apre la strada di tutti i servizi ordinari e di tutte quelle attività (segreteria, cucina) che servono a mantenere in essere l'associazione.

Quest'anno tra i partecipanti anche diversi giovani. «Ho deciso di fare questo corso – dice Rodolfo Marchesi - per non avere più paura e ho scoperto che aiutare gli altri ti rende forte».