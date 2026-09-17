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Quando riaprirà l'ufficio di Borgonovo? Patelli scrive alle Poste

Chiuso da quando, a inizio maggio, alcuni ladri si erano introdotti creando ingenti danni

Mariangela Milani
|2 ore fa
Quando riaprirà l'ufficio di Borgonovo? Patelli scrive alle Poste
1 MIN DI LETTURA
«Poste dica quando intende riaprire l'ufficio postale di Borgonovo». È il contenuto dai toni a dir poco perentori della lettera inviata dall’amministrazione comunale di Borgonovo, per il tramite della sindaca Monica Patelli, alla direzione generale di Poste Italiane. Il  tema è la mancata riapertura dell’ufficio postale da quando, a inizio maggio, alcuni ladri vi si erano introdotti creando ingenti danni.
Da allora l’ufficio ha chiuso e non ha più riaperto. Poste, più volte interpellata da Libertà, ha sempre assicurato che l’ufficio avrebbe riaperto non appena i lavori per la sistemazione dei locali e degli impianti non fossero stati ripristinati. Quattro mesi sembrano però davvero tanti.
Nel frattempo gli uffici comunali vengono quotidianamente bersagliati dalle lamentele di tantissimi borgonovesi che devono patire i disagi di tale chiusura. La sindaca nella lettera parla di «esasperazione per il grande disagio arrecato alla cittadinanza per una situazione che ha ormai superato ogni limite di tollerabilità». 
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