Rocca d'Olgisio: la leggenda del Cavaliere e il tesoro del Monte Aldone

Rocca d’Olgisio, l’Arx Impavida la fortezza senza paura, il maniero a guardia della Valtidone, è tornata a mostrarsi in tutta la sua magnificenza. Le sale con i pavimenti in cotto, i soffitti a cassettoni, i camminamenti in arenaria, materia principale di cui è costituito il castello arroccato sopra Pianello custode di una storia millenaria, sono di nuovo accessibili al pubblico.

E tra storia e viste mozzafiato, a colpire i visitatori sono anche le leggende legate al castello. La più impressionante narra del cavaliere di Montenero dietro cui si celava il demonio. Promesso sposo di Liberata, figlia del proprietario Giovannato, Montenero non resse alla vista di croci e paramenti sacri del prete e sprofondò nel sottosuolo scavando un pozzo.

