Sagra d’la Chisöla e Valtidone Wine Fest: un trionfo di gusto, tradizione e musica

A Borgonovo la prima tappa del Valtidone Wine Fest e la sagra d'la chisöla, fanno il tutto esaurito. Lungo via Roma il Wine fest ospita una ventina di cantine con i loro vini insieme a produttori di miele, formaggi, salumi, zafferano. Un salone del gusto a cielo aperto dove sorseggiare i cocktail a base di ortrugo preparati lungo via Roma dai barman professionisti di Abi Professional e nel cortile della Rocca preparati da Giusté.

Il Wine Fest ha incoronato quale miglior vino ortrugo quello prodotto, dell’azienda agricola Scarabelli di Genepreto di Alta Val Tidone.

Il resto del paese ospita la sagra che la Pro loco, da sessant'anni dedica alla focaccia con i ciccioli, andata a ruba negli stand allestiti lungo le vie del paese. Tutt'attorno mostre di vespa, moto, mostre fotografiche, artisti locali, sbandieratori di Castiglion Fiorentino ad animare le vie insieme al gruppo musicale Orione. La sindaca Monica Patelli ha consegnato ai volontari della Pro loco una targa "per i 60 anni di passione, impegno, tradizione. Un appuntamento che unisce generazioni, e racconta storia e identità del nostro territorio".

Wine fest e sagra domenica 6 settembre proseguono fino a sera. Alle 19,30 si cena con la Pro loco. Alle 20,30 in piazza Garibaldi esibizione di Impronta di danza e alle 21,30 Vascoterapia Live.