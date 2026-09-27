Scontro tra bande, in sette a processo: «A terra c’era un ragazzo accoltellato»
Gli imputati sono quasi tutti ventenni: rispondo di rissa, lesioni e rapina di un cellulare. Almeno cinque finirono all’ospedale
Paolo Marino
|23 minuti fa
Il parapiglia si scatenò la sera del 9 marzo 2022, intervennero i carabinieri che trovarono alcuni giovani sul posto
Sono sette le persone, quasi tutte poco più che ventenni, finite a processo per il parapiglia sfociato nel sangue che scoppiò la sera del 9 marzo 2022 nei pressi della stazione ferroviaria di Castel San Gìovanni. Uno scontro tra un gruppo di ragazzi di origine albanese e un altro di sudamericani in seguito al quale alcuni dei partecipanti finirono all’ospedale. Grande all’epoca fu la preoccupazione per i residenti della zona, che percepirono quell’episodio come il segno di una situazione fuori controllo. «Questa zona comincia a non essere più sicura», disse un barista intervistato da Libertà.
Tutti gli imputati rispondono del reato di rissa e alcuni di loro anche per lesioni personali e rapina, per aver sottratto un telefono cellulare dopo aver picchiato il proprietario, all’epoca minorenne. Negli scontri che coinvolsero decine di persone, forse una ventina, si registrarono almeno cinque feriti, con contusioni e traumi alla testa e alle mani. In più, uno di loro si prese una coltellata a una gamba. La prognosi più alta fu di venti giorni.
Il più giovane dei ragazzi individuati dai carabinieri all’epoca aveva 19 anni e oggi ne ha 23. Gli altri sono di un paio d’anni più vecchi. Ma tra gli imputati c’è anche un uomo che oggi ha cinquant’anni.
Molti di loro si conoscevano.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Mamma, sono vivo»: i messaggi lanciati dai treni dai militari deportati
2.
È morto Maurizio Pomarelli, il papà di Elisa: «Non c’è un solo minuto in cui non penso a te»
3.
Sbranata dai lupi, lo shock dei padroni della cagnolina Holly
4.
Scontro tra due furgoni a Settima, statale 45 chiusa per i soccorsi