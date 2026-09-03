Simona Favari saluta Castello: «Consegno un percorso avviato e da consolidare»

«Non consegno una scuola conclusa, perché una scuola non lo è mai. Consegno un percorso avviato, con esperienze da consolidare, progetti da completare e possibilità da esplorare». Simona Favari si congeda così dal Polo superiore Volta della Valtidone. Licei, Istituti professionale e tecnico, di Castel San Giovanni e Borgonovo, che ha diretto per cinque anni e che ora lascia per nuovi incarichi che le sono stati affidati. Arrivata a settembre 2021, «quando la scuola stava attraversando la fase conclusiva dell’emergenza Covid» dice Favari, da allora ad oggi la dirigente ha impresso non pochi cambiamenti.

«Ho trovato una scuola ricca di potenzialità, con molti indirizzi – dice Favari -, sedi diverse, studenti con provenienze, interessi, bisogni e aspirazioni differenti. Fin dall’inizio ho pensato di non uniformare queste diversità, ma metterle in dialogo per farle diventare opportunità».