Solidarietà da ogni parte per il carabiniere Daprà, il ringraziamento di papà Germano

È un’ondata di solidarietà, con messaggi arrivati da tutta Italia, Spagna Inghilterra e persino dalla California quella che da una settimana a questa parte ha letteralmente travolto la famiglia di Valerio Daprà, il carabiniere 56enne ucciso nel terribile scoppio avvenuto la notte tra il 12 e il 13 ottobre in una cascina a Castel D’Azzano, nel Veronese. L’anziano padre del carabiniere, Germano Daprà originario di Vicobarone, dopo i funerali di Stato venerdì scorso a Padova, ci tiene a ringraziare le centinaia di persone, istituzioni, che da quella terribile notte gli sono stati vicini. «In tanti anche dal mio paese, Vicobarone e Ziano, mi hanno telefonato per ricordare Valerio. «Li vorrei ringraziare uno a uno – dice Germano Daprà – come vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto partecipare al nostro lutto e hanno reso omaggio al nostro Valerio». «L’Arma – dice il padre – è stata per Valerio un punto di riferimento importante per la sua crescita e formazione professionale». «Da ora in avanti ogni occasione sarà utile per ricordare Valerio e i suoi colleghi, Davide e Marco».