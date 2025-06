Sorpresa per gli anziani, la visita del vescovo

Visita a sorpresa nelle case protette di Borgonovo. Il vescovo monsignor Adriano Cevolotto per un intero pomeriggio ha incontrato ospiti e operatorio dei reparti dell'ex Istituto Andreoli, storica residenza oggi gestita da Asp Azalea, in cui abitano anziani e persone fragili. Il vescovo ha voluto conoscere uno ad uno gli ospiti delle case protetta per anziani, Gardenia e Melograno oggi gestite da Pro.ges e poi ancora dell’hospice, della Comunità alloggio per persone con disabilità mentale Il Giardino e del centro socio riabilitativo disabili Il Chiostro. Ad ognuno, monsignor Cevolotto ha donato un’immaginetta sacra.