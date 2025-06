Spazi nelle scuole bocciati nella "pagella" dei giovani

Che giudizio danno i più giovani della città, Castelsangiovanni, in cui vivono? Cosa pensano degli spazi a loro dedicati, come la scuola? Come si muovono e come giudicano i servizi a loro dedicati?

Sono alcune delle domande a cui circa 300 tra studenti e studentesse degli istituti scolastici superiori (Polo Volta e Marcora) e anche giovanissimi di terza media, hanno risposto. La fotografia emersa servirà a redigere il nuovo piano urbanistico che detterà le linee di sviluppo della Castelsangiovanni dei prossimi decenni. Quella cioè dove i giovani di oggi dovranno vivere.

Il risultato della disamina di tutti i questionari che sono stati compitati on line stata presentata durante un incontro in aula magna, al liceo Volta.

«Quello che pensate ci interessa e ne terremo conto nella stesura dei nuovi strumenti urbanistici», ha assicurato l'assessore Giovanni Cattanei.

Dalle risposte date emerge come la gran parte degli intervistati giudichi inadeguati gli spazi come palestre, laboratori, aule a servizio della scuola.

Emerge la necessità di avere una mensa. Pochi gli sbocchi lavorativi, a parte logistica e aziende agricole.

Al tempo stesso però il 65% degli studenti dà un giudizio positivo sulla presenza a Castelsangiovanni di tutta le rete di servizi giudicati essenziali per la vita quotidiani e la metà di loro giudica Castello una città a misura di giovani.