Spenti gli autovelox tra Borgonovo e Mottaziana

L'autovelox lungo la strada tra Borgonovo e Mottaziana (strada provinciale 11), all’incrocio con le direttrici per Corniola e Breno Bilegno, non è più attivo. Da qualche settimana ha smesso di rilevare visto che, essendo stato approvato prima del 2017, secondo le nuove disposizioni, entrate in vigore lo scorso 12 luglio, non può più funzionare.

In attesa delle valutazioni, l’amministrazione comunale ha nel frattempo dimezzato le previsioni di entrata previste dalle sanzioni dal codice della strada. Dai 50 mila euro di entrate che erano state iscritte a bilancio a inizio anno, si è passati ai 25mila euro previsti attualmente.

L'autovelox blu, installato dal comune, non è l’unico. Qualche centinaio di metri oltre (procedendo in direzione Piacenza) se ne trova un altro di colore arancione di proprietà della Provincia. Anche quello risulta disattivato per le stesse ragioni.