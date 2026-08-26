Stadio Pinetto Soressi, al via i lavori. Intervento da 750mila euro
Non dovrebbero intralciare le attività delle due squadra, Castellana e San Filippo Neri, che nel frattempo hanno già ripreso la stagione degli allenamenti.
Mariangela Milani
|2 ore fa
Lunedì 31 agosto parte il maxi cantiere per la ristrutturazione dello stadio comunale Pinetto Soressi di Castel San Giovanni. Un intervento che impegna 750mila euro di soldi pubblici e che promette di ridare lustro a uno degli impianti più utilizzati della provincia.
I lavori non dovrebbero intralciare le attività delle due squadre, Castellana e San Filippo Neri, che nel frattempo hanno già ripreso la stagione degli allenamenti.
«Abbiamo chiesto alla ditta incaricata dei lavori – dice l'assessore allo sport Andrea Trespidi – di non interferire, o perlomeno di interferire il meno possibile, con la normale attività praticata all’interno dello stadio».
l piano dei lavori prevede una generale riqualifica degli impianti, ormai vetusti. Devono essere abbattute anche alcune barriere architettoniche, ritinteggiati gli spalti. Tribune che proprio venerdì 28 agosto ospiteranno centinaia di tifosi per l'attesa sfida Castellana - Spal Ferrara. «Per questo motivo – dice Trespidi – abbiamo ritenuto di far slittare i lavori, che avrebbero dovuto iniziare lunedì 24 agosto, di una settimana».
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