Storie di cadute e risalite: debutto piacentino per la "Libreria Umana"

Ogni persona è un libro, le cui pagine raccontano di un viaggio fatto di piccoli e grandi fallimenti, cadute, discese ma anche risalite, voglia di farcela sempre e comunque. Storie che parlano di amore e di quanto la vita valga sempre la pena di essere vissuta. Benvenuti nella Human Library, la Libreria Umana che a Villa Braghieri di Castel San Giovanni ha debuttato per la prima volta nel Piacentino.

Sedici persone si sono lasciate «sfogliare» dalle decine di visitatori che durante l’intera giornata hanno risposto all’invito a partecipare. Sedici persone per sedici storie tra loro diversissime. «Tutte le testimonianze – dice l’organizzatrice Giulia Lucenti – hanno in comune una sola cosa e cioè che la vita vale sempre la vita di essere vissuta. Ogni testimonianza è un messaggio d’amore».

Ad aiutare nell’organizzazione il centro Eos per il benessere psichico, diretto da Jasmine Marelli, Clelia Lucenti, Francesca Volta (Endo Fap don Orione) Maria Grazia Porcari (Caritas) e il Comune di Castel San Giovanni. «Un’occasione preziosa per abbattere stereotipi e costruire una comunità più consapevole e aperta al confronto tra le persone» sottolineano la sindaca Valentina Stragliati e l’assessora alla cultura Wendalina Cesario. A dare una mano i ragazzi e le ragazze dell’Endo Fap don Orione e Istituto Volta e gli Alpini.