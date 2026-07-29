Strade e cimitero: lavori in arrivo a Borgonovo

Servono 210mila euro per rimettere in sesto le strade groviera di Borgonovo. La gran parte sarà utilizzata per rimettere a nuovo due direttrici. Una, che da sola si porta via circa 130mila euro, è la strada di Corano. L’altra è quella tra la frazione di Castelnovo e Bilegno, in modo particolare dall’incrocio con la statale 412 lungo tutto il primo tratto.

Ci sono anche 30mila euro, che verranno utilizzati per rimettere mano al cimitero del capoluogo dove si segnalano infiltrazioni di acqua nelle cappelle del primo campo, lato nord, perdite degli scarichi pluviali comunali con infiltrazioni in alcune cappelle private, e problemi ai pluviali della chiesa.