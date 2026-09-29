Tangenziale di Castello, sopralluogo ai passaggi a livello

Per la tangenziale nord est di Castel San Giovanni pare muoversi qualcosa. Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, amministratori di Sarmato e Castello, tecnici della Provincia e progettisti del polo logistico, hanno compiuto un sopralluogo propedeutico alla messa a terra del progetto per l'’abbattimento dei passaggi a livello di Fontana Pradosa e Sarmato. Questo è l'intervento propedeutico alla conseguente progettazione della bretella nord est che dovrebbe deviare il traffico pesante fuori dall’abitato di Fontana Pradosa.

«L'eliminazione dei passaggi a livello e la realizzazione di una viabilità alternativa – si legge in un comunicato congiunto - consentiranno di aumentare i livelli di sicurezza per automobilisti, pedoni e mezzi pesanti, riducendo al contempo i tempi di attesa e le interferenze tra traffico stradale e ferroviario».

«Il sopralluogo con i tecnici di RFI, che ringrazio per la disponibilità – dice la sindaca Stragliati - rappresenta un momento importante per l’iter di realizzazione della tangenziale nord-est di Castelsangiovanni, infrastruttura strategica e necessaria che la nostra città attende da oltre 60 anni».

«L’attuale tracciato – dice la sindaca di Sarmato Claudia Ferrari - ha sostituito il precedente che entrava in comune di Sarmato prevedendo al contempo tutte le infrastrutture di collegamento per le realtà agricole al di là del passaggio a livello in località Molza, che sarà chiuso. Ringrazio il Comune di Castel San Giovanni, la Provincia e RFI per la collaborazione e la progettualità condivisa a favore dell’intero territorio».