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Tangenziale di Castello, sopralluogo ai passaggi a livello

Intervento propedeutico alla conseguente progettazione della bretella nord est che dovrebbe deviare il traffico pesante fuori dall’abitato di Fontana Pradosa

Mariangela Milani
|59 minuti fa
Tangenziale di Castello, sopralluogo ai passaggi a livello
1 MIN DI LETTURA
Per la tangenziale nord est di Castel San Giovanni pare muoversi qualcosa. Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, amministratori di Sarmato e Castello, tecnici della Provincia e progettisti del polo logistico, hanno compiuto un sopralluogo propedeutico alla messa a terra del progetto per l'’abbattimento dei passaggi a livello di Fontana Pradosa e Sarmato. Questo è l'intervento propedeutico alla conseguente progettazione della bretella nord est che dovrebbe deviare il traffico pesante fuori dall’abitato di Fontana Pradosa. 
«L'eliminazione dei passaggi a livello e la realizzazione di una viabilità alternativa – si legge in un comunicato congiunto -  consentiranno di aumentare i livelli di sicurezza per automobilisti, pedoni e mezzi pesanti, riducendo al contempo i tempi di attesa e le interferenze tra traffico stradale e ferroviario».
«Il sopralluogo con i tecnici di RFI, che ringrazio per la disponibilità – dice la sindaca Stragliati -  rappresenta un momento importante per l’iter di realizzazione della tangenziale nord-est di Castelsangiovanni, infrastruttura strategica e necessaria che la nostra città attende da oltre 60 anni».
«L’attuale tracciato – dice la sindaca di Sarmato Claudia Ferrari - ha sostituito il precedente che entrava in comune di Sarmato prevedendo al contempo tutte le infrastrutture di collegamento per le realtà agricole al di là del passaggio a livello in località Molza, che sarà chiuso. Ringrazio il Comune di Castel San Giovanni, la Provincia e RFI per la collaborazione e la progettualità condivisa a favore dell’intero territorio».
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