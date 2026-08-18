Tra orto e scorci di Milano, l'estate di Bruna e Angelo a Cantone di Agazzano

«Nei giorni di cielo terso con il cannocchiale si scorge Milano». Il posto da cui Angelo Negri e la moglie Bruna Tagliaferri nei giorni di cielo limpido osservano il profilo dei palazzi di Milano è la terrazza della loro casa di campagna, a Cantone di Agazzano. Un piccolo angolo di paradiso, dove Bruna è cresciuta da bambina. Quella stessa casa è diventata il luogo in cui trascorrere le estati, lontano dall'afa della città, dove i due coniugi vivono durante l'anno.

Del resto la distanza dalla città, Piacenza, è davvero poca e Angelo, tra le colonne portanti della società cicloturistica Turris, a volte capita che quella distanza la colmi in sella alla sua due ruote. Altre mattine invece macina tra i 30 e i 40 chilometri partendo da Cantone per poi percorrere un anello tra i saliscendi delle colline circostanti. Il resto del tempo lo passa nell’orto.