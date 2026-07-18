Trevozzo, concerto del Placentia Gospel Choir. fondi per la chiesa

In occasione della Giornata nazionale delle Pro loco d’Italia il Placentia Gospel Choir si è esibito nella chiesa di Trevozzo in uno strepitoso concerto. Le offerte raccolte serviranno a sostenere i lavori di manutenzione della chiesa di Santa Maria Assunta. Ad organizzare l'evento sono stati i volontari delle Pro loco di Strà -Trevozzo, Pianello e Borgonovo.

Protagonisti sono stati i cantori diretti dal maestro Francesco Zarbano interpreti di un repertorio che ha spaziato dai brani classici del repertorio gospel come Oh happy days, Every praise, a brani più movimentati come Caribbean medley, You are good & again I say rejoice. Un’infilata di brani capaci di far dimenticare per qualche momento le preoccupazioni del quotidiano per trasportare gli ascoltatori sulle ali di una musica senza tempo.