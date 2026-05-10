Turismo lento e sostenibile, a villa Braghieri la due giorni "Il valore sei tu"

Nel parco di Villa Braghieri a Castel San Giovanni ha preso il via la due giorni "Il valore sei tu", evento tutto dedicato al turismo lento e sostenibile. Sotto gli alberi secolari trova posto il mercato contadino con miele, formaggi, asparagi, fragole, farine macinate a pietra, cocktail serviti dai ragazzi diversamente abili di Equivalgo. A legare il tutto la riscoperta delle radici storico-culturali di un territorio, Castel San Giovanni, un tempo famoso per la coltivazione dei fagioli dall'occhio.

Tanto diffusi da far meritare l'appellativo di "fasulòn" ai castellani. Gli stessi fagioli si possono gustare agli stand della Pro loco, organizzatrice della due giorni che prevede una miriade di iniziative, in collaborazione con Unpli regionale e provinciale e con diverse associazioni, che animano tutto il week end. In programma visite guidate al parco e alla Villa e poi conferenze per parlare di dialetto e della storia locale. Il programma dettagliato su www.prolococastello.com . L'ingresso è libero.