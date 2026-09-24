Valtidone Wine fest, chiusura in bellezza a Pianello

Il Valtidone Wine fest chiude i battenti questa domenica a Pianello con l'ultima tappa dedicata ai vini frizzanti e al gutturnio. In concomitanza il paese sarà animato dalla sagra patronale di San Maurizio, evento con cui la Pro loco chiude il lungo calendario di eventi estivi.

Nell’insieme si tratterà di una due giorni tra musica, enogastronomia, eventi sportivi che prenderanno il via a partire da sabato 26 settembre, per poi proseguire anche domenica.

Durante la due giorni sono in programma mercatini, luna park, stand gastronomici, degustazioni di vini e prodotti locali, una marcia, visite a Rocca d'Olgisio, spettacoli musicali, fontane di luce, mostre d'arto e tanto altro.