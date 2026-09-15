Valtidone Wine Fest, malvasia protagonista a Ziano

A Ziano settembre fa rima con Malvasia e con tradizioni. La prima è stata protagonista della seconda tappa del Valtidone Wine fest, che a Ziano ha bissato il successo del week end precedente a Borgonovo, con un’edizione da incorniciare. Merito non solo della bella giornata di sole e dei produttori di Sette Colli in Malvasia, che hanno animato il Wine fest portando in dote i loro vini migliori, ma anche dei volontari della Pro loco. A questi ultimi il compito di animare una Festa dell’Uva, giunta alla sua 74° edizione, che una volta di più ha rinverdito tutto quel bagaglio di tradizioni che questa sagra porta con sé. Non a caso l’appuntamento settembrino potrebbe preso ottenere il sigillo di Unpli come Sagra di qualità.