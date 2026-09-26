Vecchi parcometri addio, a Castello arrivano i dispositivi di ultima generazione
Si potrà pagare la sosta con monete, banconote, carte di credito a contatto o senza contatto, tramite cellulare con tecnologia NFC e app
Mariangela Milani
|1 ora fa
Vecchi parcometri addio. Dal 12 al 16 di ottobre tutti i 13 dispositivi che regolano le 172 soste a pagamento del centro storico di Castel San Giovanni verranno sostituiti con altri di ultima generazione.
Quelli che verranno installati sono parcometri moderni, in grado di accettare tutti i metodi di pagamento: monete, banconote, carte di credito a contatto o senza contatto, pagamento tramite cellulare con tecnologia NFC, app e tastiera estesa con possibilità di inserire il numero di targa della propria auto. La spesa per sostituirli non è di poco conto. Ad aprile l’amministrazione comunale aveva stanziato 100mila euro.
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