Ziano, borse di studio per due "bravissimi" delle elementari

L’Avis di Ziano ha destinato due borse di studio ad altrettanti «bravissimi» delle scuole elementari del paese. Le due borse di studio sono quelle alla memoria di Dante Sabatico. A otto anni, era il 2018, dalla scomparsa dell’infaticabile volontario che diede vita all’associazione, i volontari hanno voluto passare nelle mani dei più giovani il suo ideale testimone.

Quest’anno i premiati sono stati due: i piccoli Kristina Serdiuk e Ajlin Cala. «Entrambi – dice il presidente Avis Andrea Badenchini – ci sono stati segnalati dalla scuola per i loro particolari meriti. Si sono impegnati e hanno dato il buon esempio ai loro compagni».